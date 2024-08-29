柯文哲暫離黨主席？陳琬惠稱基層反對

陳琬惠受訪。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北8月29日電／台灣眾黨主席柯文哲近來陷入政治獻金帳務和京華城案等政治風暴，民眾黨昨日晚間緊急召開擴大幹部會議，傳出柯文哲將以請假方式暫別黨主席職務，並同時向中評會自請調查。對此，參與該場會議的前“立委”陳琬惠今日受訪透露，基層幹部立場幾乎一面倒，希望他不要做這個事情。



台灣民眾黨主席柯文哲身陷2024大選帳務風暴等多案，並以選舉補助款新台幣4300萬元買下“立法院”附近“濟南大樓”一戶商辦，登記在個人名下。日前民眾黨緊急召開會議，黨中央一級主管祕書長周榆修、副祕許甫、新聞部主任吳怡萱；黨籍“立委”吳春城、林國成、陳昭姿、張啟楷、黃珊珊以及民眾黨“立院”黨團主任陳智菡；民眾黨台北市議員張志豪、黃瀞瑩、林珍羽，以及新北議員陳世軒與各地方黨部主委等人都到場。



陳琬惠今早接受廣播節目《千秋萬事》專訪時提到，昨晚柯文哲跟所有基層幹部一起聽查帳結果，包含各地主委、議員、中評委都在場，大家對查帳沒太多疑問；但由於昨日傍晚有消息傳出柯要請假、暫離黨主席職位，有幹部當場提出此事，並要他千萬別如此，同時表達支持，“當場基層幹部還蠻一面倒，希望他不要做這個事情”。



不過，陳琬惠也表示，柯文哲昨天在會議上並沒有正面回覆會不會請假，但有特別強調說希望民眾黨不是一人政黨，自己昨天聽到柯文哲說這句話，其實還挺有感的。



