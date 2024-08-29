百億富豪沈慶京拚交保　請前特偵組悍檢辯護

沈慶京。（中評社 資料照） 中評社台北8月29日電／台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案，已聲押涉賄的中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團總部主席沈慶京等，下午將開羈押庭。百億身價的沈慶京、應曉薇都請來王牌律師拚交保，律師團成員包括前台北地檢署主任檢察官胡原龍、莊正及辦過319槍擊案的前特偵組檢察官越方如。



沈慶京昨天被廉政署訊問時，即組成“王牌律師團”，找來前特偵組檢察官越方如、前台北地檢署主任檢察官胡原龍擔任辯護人，2名律師都是赫赫有名。



越方如時任特偵組檢察官，曾經偵辦過震驚社會的319槍擊案，以及知名的扁家洗錢案，還曾說出“辦不出扁案就下台”的名言，當初辦扁態度強硬，但也曾捲入女檢察官陳玉珍貪污案。



另名律師胡原龍過去擔任台北地檢署主任檢察官期間，曾偵辦過頂新混油、胖達人炒股等重大案件，卸下檢察官一職後，也經手過不少社會矚目案件，其中最廣為人知的就是替遭控性侵的知名導演鈕承澤辯護。



應曉薇的委任律師莊正曾任台北地檢署主任檢察官、“法務部”駐“金管會”檢察官、特偵組檢察官等要職，偵辦過力霸集團超貸案等無數重大金融案件。



此次京華城承辦檢察官林俊言去年被借調到“最高檢察署”，專門負責黑金、貪污治罪案；偵辦團隊還有主任檢察官江貞諭，過去曾參與馬英九教唆洩密案、中信金內湖購地弊案以及普悠瑪翻車事故案；另名郭建鈺檢察官則參與破獲新北市史上最大幽靈人口案。