高雄祭零場租掀演唱會熱潮　哄抬物價引爭議

高雄近年掀起演唱會熱潮，去年辦了117場吸引139萬人潮到高雄，今年1至8月已舉辦演唱會96場次，吸引超過95萬人次。（圖：高雄市政府） 中評社高雄8月29日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長陳其邁力拼政績，近年以世運主場館“零場租”優惠，爭取大量演唱會移師舉辦，帶來不少觀光產值。但藍營民代憂心補貼變倒貼，近期北、高爭搶歌后江惠復出開唱，最後獎落台北大巨蛋，也讓藍議員認為必須創造沒補貼還願意來的環境，才是長久之計。綠營則力挺創造優勢，但必須做好住宿價格把關，讓遊客放心來高雄。



據高雄市政府統計，去年辦了117場吸引139萬人潮到高雄，創下新台幣45億元觀光產值；今年1至8月已舉辦演唱會96場次，吸引超過95萬人次，創造約新台幣30億觀光產值。不過，對於市府採取“零場租”來吸引海內外知名歌星來台開唱，後續也引起民代質疑是否會曇花一現，另外演唱會期間一房難求惡意哄抬房價也時有所聞。



例如，高雄3、4月接連有五月天和大港開唱演唱會，許多飯店旅館都被訂滿。竟有青年旅館將一間房分為10張床位，一張單人床要價達新台幣2700元。市府“觀光局”稽查後開罰15萬元。



國民黨高雄市議員陳麗娜表示，她在議會質詢就有提出，海內外天團在世運主場館開唱，沒向演唱會主辦單位收場地費，廠商辦演唱會是有獲利的，但每次大型活動市府要付出許多封路、交管、垃圾清運等公共成本，甚至世運主場館是納稅人的錢蓋的，設施設備都有維修維護費用，這會壓縮到其他市政建設，等於還是轉嫁給人民，不太合理。



最近台北、高雄都在搶封麥9年的歌后江惠開唱，最後江蕙確定在台北大巨蛋開唱復出。“如果不靠補助還可以吸引海內外天團來開演唱會嗎？”陳麗娜表示，台北有小巨蛋、北流、大巨蛋等場館，高雄世運主場館的實質競爭力就很重要，靠零場租等於一種變相補貼，沒有補貼後歌手還來不來？廠商還辦不辦？才是應該關心的部分。

