沈慶京上億公關費去向不明　檢方追官員收賄

威京集團總部主席沈慶京。（中評社 資料照） 中評社台北8月29日電／威京集團主席沈慶京涉買通中國國民黨籍台北市議員應曉薇為其京華城容積案護航，兩人都已被聲押，檢廉清查金流發現，沈慶京為了此容積案，先後從旗下子公司提領新台幣數億元充當“公關費”，目前尚有上億元去向不明。沈昨日應訊時拒絕交待去向，檢廉懷疑尚有其他官員收賄，全力清查及比對金流中。



台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案，已聲押國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團總部主席沈慶京等人，台北地方法院最快下午將開羈押庭。



台媒報導，據指出，此案過程尚有不少官員經手，沈是否透過金錢影響相關官員居中幫忙，或是找上應曉薇之外的民代從旁協助，再施以金錢酬謝，是下一波的偵查重點。



檢廉發現，沈慶京為了爭取提高京華城容積率，透過不少有力人士居中遊說，希望柯市府能放行。為了打通各方關係，沈特別挪了一筆數億元當成“公關費”，充當遊說及打通關節的費用。檢廉目前查扣的金流相當複雜，近期正密集進行整理及比對，原本打算等沈慶京在9月5日到庭時，一一出示要求逐筆說明。



不過，前天突然發生應曉薇逃亡事件，導致搜索及約談行動提前，這使得辦案人員被迫在昨晚有限時間內跟沈慶京比對部份金流。據悉，沈在應訊過程中避重就輕，拒交待實際金流，還有上億元至今不知去向為何。



知情人士認為，上億元“公關費”不可能憑空消失，凡走過必留下痕跡，即使透過提領現金意圖製造斷點，還是有辦法設法還原金流路徑。沈若今天被法院裁押收押禁見，他在被收押的壓力之下，交待金流的意願可能會大幅提高。