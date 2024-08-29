新竹科學園區交通塞爆　3藍委力推交通建設

國民黨籍“立委”林思銘、徐欣瑩與鄭正鈐今日3人合體，一起到新竹縣共同會勘討論3大交通建設。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立委”林思銘、徐欣瑩與鄭正鈐今日3人合體，一起到新竹縣共同會勘討論竹北交流道改善計劃、科技大橋興建計劃、跨頭前溪橋替代橋等3大重大交通建設規劃，盼能有效紓解因新竹科學園區發展帶來的新竹縣市交通擁塞問題。



林思銘今日率領“立法院”交通委員會到新竹縣考察交通建設，包括徐欣瑩、鄭正鈐、“交通部”代理部長陳彥伯、高公局趙興華局長、公路局陳文瑞局長、“內政部”國土署”陳富義簡任正工程師等“中央”單位與多位新竹縣議員、市民代表、里長等人都到場參與會勘。



林思銘表示，竹北市的交通問題沉痾已久，尤其在上下班尖峰時段，瞬間過大的車流量常常造成回堵，希望透過相關新建的替代道路、竹北交流道的改善計劃，這些計劃能有利於交通改善。於考察中，也彙集在地民意代表與基層里長的建議意見，共同與“中央”各單位討論，能讓竹北市長久以來的塞車問題，能加速的獲得有效的解決。



徐欣瑩指出，除了既有的竹北交流道改善計劃外，有關竹科三期以及台知園區後續開發的交通規劃，所涉及到的經費與方案評估，也希望“中央”與地方共同攜手完成，新竹區域道路連絡網的銜接，讓科學園區發展的同時，周邊的道路交通量能也同步提升。



鄭正鈐強調，新竹縣市有多項重大交通工程需要“中央”和地方一起努力，包括跨頭前溪橋替代橋、五楊延申銜接台68線及“國道”三號銜接台68線、大新竹輕軌等。這些都是新竹縣市居民關心且非常重要的交通建設，期盼“中央”和地方能一起合力來打造，讓新竹縣市能有更良好的交通環境。