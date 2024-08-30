演唱會救高雄旅宿　蔡肇洋：境外客還不夠多

樂逸旅宿集團執行長兼負責人蔡肇洋。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月30日電（記者 蔣繼平）高雄市近年以“零場租”爭取大量演唱會移師高雄舉行，帶動觀光。高雄觀光協會副理事長、樂逸旅宿集團執行長兼負責人蔡肇洋接受中評社訪問表示，景氣是有慢慢往上，但旅宿業困境是在“週一到週五缺客源”，目前境外旅客的量補不起來，也不像疫情前有陸客，只能說比去年剛解封好一點，但距離恢復到疫情前還有距離。他認為目前衹有“普通、打平”的水準。



蔡肇洋，1989年生，暨南國際大學國際企業所碩士，樂逸旅宿集團執行長兼負責人，旗下在高雄有樂逸旅居七賢館、樂逸文旅棒球館，墾丁也有經營船帆石館、南灣館。目前擔任中華旅館經理人協會理事長、高雄觀光協會副理事長。



近年高雄市掀起演唱會熱潮，據市府統計，去年辦了117場吸引139萬人潮到高雄，創下新台幣45億元觀光產值；今年1至8月已舉辦演唱會96場次，吸引超過95萬人次，創造約新台幣30億觀光產值。



蔡肇洋表示，高雄市整體住房率，平日有五到六成，假日會有七到八成，這對飯店旅館來說是普通打平，尤其現在是暑假期間，若生意低於五成就會虧錢。但整體來說有比去年疫情結束剛解封好，但要回復到疫情前，還有一段距離，因為疫情前仍有陸客，而且整體都有維持七到八成住房率。



今年暑假“國旅”市場差，是否面臨經營困境？蔡肇洋表示，畢竟人事成本每個旅館不一樣，除了規模大小，提供的服務要求也不一樣，像他有40個員工，每月要人事成本就新台幣150萬元，其它就看土地租金、貸款壓力、設備折舊攤提等等，業者要回本，都要至少15年到20年的時間，所以真的很難說。

