竹縣交通建設延宕十多年　林思銘怒嗆官員

林思銘今日率團到新竹縣視察交通建設，忍不住怒嗆交通部官員。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立委”林思銘今日率領“立法院”交通委員會官員一起到新竹縣視察交通建設，但包括竹北交流道改善計劃、科技大橋興建計劃、跨頭前溪橋替代橋等3大計劃都還在“可行性評估階段”，與會的“交通部”官員也不敢應允，讓林忍不住怒嗆：“不要只會坐在辦公室吹冷氣”。



林思銘今日率領“立法院”交通委員會到新竹縣考察交通建設，包括國民黨“立委”徐欣瑩和鄭正鈐、“交通部”代理“部長”陳彥伯、高公局長趙興華、公路局長陳文瑞、“內政部國土署”簡任正工程師陳富義等中央單位與多位新竹縣議員、市民代表、里長等人都到場參與會勘。



林思銘在會後的“交通部”簡報座談會中，因不滿新竹縣市政府力推的3大交通建設計劃都還在“可行性評估階段”，當場要求高公局長趙興華和公路局長陳文瑞給個交代，但兩位官員都不敢在會中給出具體的明確答覆，讓林忍不住當場怒嗆說：“不要只會坐在辦公室吹冷氣”。



林思銘在會後接受媒體聯訪時仍氣憤難平地表示，包括竹北交流道改善計劃和跨頭前溪橋替代橋樑計劃都已經延宕多年，從十幾年前就有“立委”提出要求希望能改善新竹縣市的交通建設，2012年時也已有“交通部”官員到新竹縣來會勘，但仍無聲無息一直延宕至今，一拖就是十幾年過去了。



林思銘強調，他對新竹縣市的交通建設長期沒有受到中央重視感到非常不滿，政府施政的效能非常不彰，所以他這次才會要求“交通部”官員一定要全力配合支持，也因此有點動怒，但他未來能會持續監督與推動新竹縣市居民期待已久的3大交通建設計劃，期盼“行政院”能跨部會溝通協調與合作，來解決新竹縣市多年來因竹科發展帶來的交通壅塞問題。