台北動物園嬰兒潮　超萌黑腳企鵝寶寶亮相

動物園企鵝館今年人工孵化7隻黑腳企鵝，由保育員哺育，目前已有2隻加入企鵝群生活。（台北市立動物園提供） 中評社台北8月29日電／台北市立動物園企鵝館今年迎來嬰兒潮，園方透過人工孵化技術，今年陸續孵出了7隻黑腳企鵝（African Penguin），目前已有2隻換毛完成和企鵝群在池裡悠遊，另還有5隻企鵝寶寶仍由保育員細心哺育。這是動物園黑腳企鵝家族第3代，目前園方照養個體共34隻。



台北動物園長諶亦聰表示，黑腳企鵝被國際自然保育聯盟紅皮書列為瀕危物種，為了提高企鵝雛鳥的育成率，今年透過人工孵化技術讓家族新增“七小福”，也是園內的第3代家庭成員，他們的爸媽則是來自日本上野恩賜公園和園內原有黑腳企鵝配對的後代。



諶亦聰指出，企鵝寶寶會由保育員代理哺育，約3個月大時判斷小企鵝的游泳能力、進食技巧及健康狀況後，才會開始讓牠們融入群體。



諶亦聰說，目前已經有2隻企鵝寶寶在活動場活動，雖然保暖的灰絨毛已經換下，變成貼身的灰黑色羽毛。但遊客仔細觀察還是可以發現牠們和成體有些不同，最大的差別在於亞成體的頭部仍然呈現深色、斑塊不明顯的樣貌。在活動場中還有兩隻去年出生的企鵝還沒完全長大，維持著亞成鳥的外貌！



動物園透過這次企鵝寶寶們可愛的萌樣亮相，邀請大家一起來認識企鵝生態、危機與保育工作，並藉由園區內以日常生活節能為主題的“Cool酷節能屋”展示，希望遊客能從珍愛動物、到發願以行動來支持動物生態保育。