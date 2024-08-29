高嘉瑜曝應曉薇沈慶京9年前同機　果然一路人

2015年國民黨台北市議員應曉薇和沈慶京搭機一同去澳門的照片。（照片：爆料公社臉書） 中評社台北8月29日電／台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案，已聲押中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團總部主席沈慶京等人，台北地方法院最快下午將開羈押庭。民進黨前“立委”高嘉瑜29日在臉書PO出2人9年前搭同一班飛機去澳門的照片，諷刺寫道2人不僅搭飛機都“巧合”坐在一起，如今面對檢調約談的回應也很相似，“果然是一路人”。



列入京華城案被告的應曉薇現年60歲，演藝人員出身，1980年代至2000年，演出多齣電視劇，以中視的《神鵰俠侶》為處女作。她在檢方火速偵辦京華城案後，27日原要從桃園機場出境香港，得知被境管後改轉台中清泉崗機場遭攔下，28日上午被搜索約談後，送往北檢複訊後聲押。



對於應曉薇一路為威京集團開協調會，爭取拉高京華城改建容積率，中國國民黨籍台北市議員鍾小平受訪說，沈慶京是應曉薇的金主也是結拜哥哥。



2015年，網友在臉書PO出應曉薇和沈慶京被拍下搭機比鄰而坐，飛往澳門的照片，應曉薇當年被問及此事，她稱是巧遇，更懷疑是空姐偷拍而投訴航空，還狀告網友妨害名譽，但最終台北地檢署以不起訴處分。



高嘉瑜表示，沈慶京跟應曉薇不僅搭飛機都能“巧合”地坐在一起，面對檢調約談的回應也都很有默契的相似，“感覺就像是同一個人說的話，果然是一路人。”

