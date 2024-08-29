應曉薇涉收威京4500萬　今晚擬漏夜開庭

電子媒體製作的京華城案示意圖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月29日電（記者 張穎齊）台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，在追查金流過程中，發現威京集團主席沈慶京涉嫌透過管道先後匯款新台幣4500萬元新台幣給中國國民黨籍台北市議員應曉薇，隨後應曉薇再向台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲遊說，要求放寬京華城容積率。沈慶京、應曉薇及其助理共3人目前正在台北地院聲押禁見中，由於全案卷證龐雜，待閱卷後才會漏夜開羈押庭。



柯文哲於台北市長任內，涉及將威京集團旗下的京華城容積率獎勵，從392%提高至560%、最後拍板爆增至840%，所增加樓地板面積上看新台幣百億元，有圖利之嫌。



據悉，檢廉偵辦京華城容積弊案3個多月來，陸續傳訊都委會委員40多人，並逐一清查金流，發現沈慶京2020年間找上應曉薇幫忙，請她利用其議員職權向柯市府遊說施壓，放寬京華城容積率。同年3月，柯文哲首次與應曉薇“便當會”，3月17日京華城也向市長室陳情，希望容積率提高到560%。後來應曉薇還幫京華城舉行多次協調會。檢廉發現，威京集團旗下子公司有多筆款項，流入應曉薇所屬的相關協會帳戶，金額約計有4500萬元。據瞭解應收到款項後，指示助理吳順民分多次提領現金，再存入應的男友王尊侃帳戶。



檢方偵辦京華城案差點讓應曉薇落跑出境。檢廉單位27日獲報應曉薇出現在桃園中正機場準備去香港，她得知被境管，隨即轉往台中清泉崗機場，準備改從台中出境，檢廉單位緊急派員持拘票將應拘提回廉政署。



檢方28日兵分48多處，搜索應曉薇的台北市議會辦公室、住所、沈慶京的住所、威京集團總部、威京子公司中華工程、中石化等處。並將應曉薇辦公室執行長王尊侃、助理吳順民、陳佳敏列為被告偵訊，沈慶京、京華城董事長陳玉坤因此也提早被約談、列為被告。總共帶回18人偵訊，6人被列被告。

