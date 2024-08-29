彰化爌肉飯節　50家業者大集合要讓你銷魂

“彰化爌肉飯節”一碗碗銷魂爌肉飯，令人垂涎三尺。（彰化縣政府提供） 中評社彰化8月29日電／彰化爌肉飯遠近馳名，彰化縣政府在睽違13年後，再度舉辦“彰化爌肉飯節”，經推薦全縣153家爌肉飯業者，共招募50家參與。縣府29日為活動宣傳時，一碗碗銷魂爌肉飯，令人垂涎三尺 ，中國國民黨籍彰化縣長王惠美與代言藝人白雲廣邀老饕們前往品嘗，還可以集章抽大獎。



彰化縣政府將從9月1日起舉辦為期兩個月的“2024彰化爌肉飯節”尋找“爌世英雄”數位集章活動，經過嚴選的50家爌肉飯店參與集章，累積最多集章的民眾，將可獲得1年份365碗的免費爌肉飯餐券，成為“爌世英雄”。第2、3名分別有100碗、50碗免費爌肉飯餐券。集滿3個章可參加抽獎，累計5個章可兌換限量版“爌肉小子”鑰匙圈，累計20個章則可換取限量彰化古城紀念碗。



彰化知名小吃除了肉圓、蛋黃酥、蛤仔麵外，爌肉飯更是最貼近的常民小吃，且各具特色，更凸顯彰化傳統農村社會的生活日常，就算是簡單一塊爌肉，就可以飽餐一頓，有精神氣力去幹活。彰化爌肉飯從早到晚24小時都可以吃的到，很多鄉親早上起床都要吃1碗爌肉飯來“通血路”。



在彰化縣國民黨籍前縣長卓伯源時，曾舉辦過“彰化爌肉飯節”，迄今已13年。彰化縣政府城觀處今年重開爐灶，再度舉辦“彰化爌肉飯節”，在活動舉辦前，即以“尋找爌世英雄”名義，透過鄉親及神秘客推薦自己喜歡的爌肉飯店家，共有153家獲得推薦，有50家欣然同意參與數位集章活動，包括五百碗得獎的“泉焢肉飯”及“老朱爌肉飯”兩家排隊名隊。



縣府今天上午為“彰化爌肉飯節”活動宣傳，參與活動店家擺放一碗碗爌肉飯，整個縣府中庭香噴噴。“泉焢肉飯”還把攤子搬來會場，從大鍋中，當場盛著一碗碗爌肉飯，令人饑腸轆轆。縣長王惠美還動作熟練地，為白雲夾好幾塊爌肉，白雲露出滿足而銷魂的表情，十分逗趣。王惠美說：“當我縣長任滿後，可以來賣爌肉飯了”。



王惠美說，彰化是全台第3大養豬產地，藉由爌肉飯節，也推廣“彰化健康豬”品牌，縣府會到畜牧場抽驗飼料、血液及肉品藥物殘留、且有獸醫師把關，讓大家吃得安心、買得放心。