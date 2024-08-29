柯文哲鞠躬致歉　承認賠掉紀律與信任

民眾黨主席柯文哲致詞時先在媒體鏡頭前鞠躬致歉，姿態非常低。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，今天下午3點上火線召開記者會說明相關爭議，並率民眾黨公職向社會大眾鞠躬致歉，宣布請假3個月，靜待民眾黨調查。柯文哲表示，因為要節省人力，變成沒有監督，我們賠掉了整個財政紀律，也讓大家失去了對柯文哲跟民眾黨的信任。



柯文哲說，他個人思慮不周的壞習慣，是他要面對的責任，就像他拿選舉補助款購置商辦要給民眾黨使用，卻沒想到會引起很多誤解與負面觀感。他的疏忽與草率辜負了大家的信任，所有的憤怒、不滿、責任，他都概括承受。



柯文哲近期多案纏身，包括政治獻金申報不實、京華城容積獎勵等案，近期更是內外交迫，妻子陳佩琪看豪宅、柯文哲花選舉補助款新台幣4300萬元買商辦等。面對爭議不斷，柯文哲近2天也頻繁與黨公職幹部開會商議後續因應作為。



民眾黨29日下午3點召開“柯文哲2024大選政治獻金外界疑義一次澄清”記者會，柯文哲、時任競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨“立委”黃國昌、張啓楷、吳春城、陳昭姿、林國成、新北市議員陳世軒、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡都出席。



柯文哲表示，2024大選政治獻金申報的風波，還有後來一連串的事件，重創他與民眾黨的聲譽、形象，也造成各界紛擾，特別是也讓支持民眾黨的朋友失望，他要表達抱歉。柯文哲說完這句話，特別從講台走出來，面對媒體鏡頭鞠躬道歉。

