劉泰廷：沙利文訪華 美方勢必得有所讓步

中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月31日電（記者 方敬為）針對美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）任內首度訪華，中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷接受中評社訪問表示，從時間點分析，沙利文此行是為了確保11月美國大選之前，國際情勢維持穩定，因此親自到訪中國，尋求共識，這當中，中方所在乎的核心利益，例如兩岸、南海等議題，美方勢必得有所讓步，未來可以觀察相關變化。



劉泰廷指出，包括美國在操作“台灣牌”方面有無收斂，菲律賓在南海區域與中國的海上衝突頻率是否降低等，都是接下來可以觀察的指標，近期外傳賴清德擬出訪過境美國，屆時美方對賴的接待層級，或許也能反映出中、美國安戰略高層會晤的影響力，台灣要注意在美中台三角關係中相對被動的問題。



劉泰廷，中興大學國際政治學研究所博士，兼任興大當代中國研究中心研究員、日韓總合研究中心研究員等職，研究專長包括國際關係理論、國際政治經濟學、東亞國際關係、中國外交政策、兩岸關係等。



沙利文應中國中央政治局委員兼外交部長王毅邀請，27至29日訪問北京，討論內容預計包含中東局勢、俄烏戰爭、台灣、南海局勢與中美貿易等議題。這是沙利文上任近4年首次訪華。

