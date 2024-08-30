林思銘：司法不應成為賴整肅異己工具

中國國民黨籍“立委”林思銘。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月30日電（記者 盧誠輝）針對台灣政壇近期風聲鶴唳，不分藍綠白的政要都因涉入弊案遭查辦。律師出身的中國國民黨籍“立委”林思銘接受中評社訪問表示，司法不該成為賴清德整肅異己的工具，賴是否真有心想打擊黑金？還有待觀察。因為賴若真有決心，就應該支持“國會”改革五法，讓“立法院”能有調查權與聽證權，而“監察院”也不該看到綠色就轉彎。



林思銘，中國文化大學法學碩士，曾連任5屆新竹縣議員，2020年當選第10屆“立法委員”，2024年順利連任，現為國民黨“立院”黨團首席副書記長和明典法律事務所主持律師。



林思銘指出，賴清德在2024大選競選時就強調未來上任後要對“黑金槍毒詐”強力打擊與查緝，而賴上任至今已滿100天，確實看到賴似乎很努力想展現他的魄力，表面上看起來也似乎不分藍綠白都辦，所以現在搞得政壇好像風聲鶴唳、人人自危的樣子，但賴也不應該只針對“黑金”來打擊，其他的“槍毒詐”也要強力掃蕩。



他強調，司法不應該成為賴清德用來整肅異己的工具，若真的要打擊黑金，他絕對全力支持也會給予肯定，但若賴只是想藉由司法來對付對自己不滿或可能影響未來連任之路的人，那就大可不必，所以賴打擊黑金到底是玩真的還玩假的？還有待觀察。



林思銘質疑，賴清德是否真的有決心想要整頓吏治？或是只想藉此展現自己有如皇上般的權威？因為若賴真想讓政治清明，藍白合力推動的“國會”改革五法，就應該全力支持，讓“立法院”能有調查權與聽證權，來打擊貪腐查弊案，而不是帶頭反對，甚至還向大法官聲請“釋憲”。

