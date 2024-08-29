柯文哲認了！曾跟沈慶京到陶朱隱園唱歌

民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月29日電／台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，今天下午3點親上火線召開記者會說明相關爭議，宣布請假3個月，靜待民眾黨調查。對於被爆曾到威京集團主席沈慶京的陶朱隱園招待所唱歌？柯文哲今天受訪表示，確實有跟沈慶京去唱過一次歌，是選後因為沒選上慰勞一下大家，他從不否認認識沈慶京，財團老闆也是市民，一切依法行政。



威京集團主席沈慶京與國民黨籍台北市議員應曉薇昨因京華城案遭檢方搜索、傳訊後已聲押，台北地方法院最快今天將開羁押庭。



對於京華城案，柯文哲表示，昨天看沈慶京聲明，說柯市府時代有人跟他索賄、還透過中間人，如果自己知道是誰當時就處理掉，自己看到新聞也嚇一跳，既然沈慶京已經在地檢處也發聲明，他就直接跟檢察官講到底是誰，讓檢察官徹查。



柯文哲強調，自己從不否認認識沈慶京，當市長這麼多年來很多這種，“對我來講，財團老闆也是市民嘛！他有請過我唱歌一次，他說我沒選上，要慰勞一下，就那一次。”



至於應曉薇的便當會，柯文哲表示，“議員便當會來參加，有什麼需求我全部公開透明，我坦蕩蕩、不管誰來都有會議紀錄，拜託什麼就寫下來轉給局處辦理，一切依法行政。”



柯文哲說，跑過台北市政府的記者就知道，一定不會說長官交代什麼，自己最常講大家依法行政，該怎麼做就怎麼做，只是動作快一點就這樣而已。