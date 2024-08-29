誰是民眾黨代主席？周榆修：會商後再決定

民眾黨秘書長周榆修。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金、京華城案等風暴，柯29日宣布請假3個月，靜候民眾黨中評會調查。面對民眾黨可能群龍無首局面，民眾黨秘書長周榆修表示，會盡快邀集中央委員、中央評議委員2個單位會商後，再決定下一步。



媒體也多次詢問，柯文哲是否有屬意的代理黨主席人選？站在台上的柯文哲則頻頻與周榆修用眼神打pass，示意周榆修回應，柯文哲沒有任何表示。



先前有媒體曾報導，代理主席人選可能是民眾黨籍“立委”黃國昌或資深中央委員、高雄漢王洲際飯店總裁林富男。



柯文哲近期多案纏身，包括政治獻金申報不實、京華城容積獎勵等案，近期更是內外交迫，妻子陳佩琪看豪宅、柯文哲花選舉補助款新台幣4300萬元買商辦、黨內內鬥等。



民眾黨29日下午3點召開“柯文哲2024大選政治獻金外界疑義一次澄清”記者會，柯文哲、時任競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨“立委”黃國昌、張啓楷、吳春城、陳昭姿、林國成、新北市議員陳世軒、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡都出席。



柯文哲解釋為何他必須要請假，他說，雖然我們有初步調查結果，但還是要接受中評會的調查，甚至是第三方的審查，若他繼續站在黨主席的位置上，也不方便大家調查，他希望其他人可以做比較公正，沒有壓力的調查。他自己也要想一想，這10年來的努力一定是哪出了問題，需要一點時間反省。

