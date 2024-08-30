陳永康：中美競爭若升高　台灣很艱難

藍委陳永康。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”陳永康29日表示，當中美的競爭升高，台灣是棋子（Chess），不是棋手（Chess Player），甚至一個誠實的觀點是，有時我們是起司蛋糕（Cheesecake），對民進黨政府來說，對好的選擇還是維持現狀，美國也意在維持現狀。



陳永康畢業於美國戰爭學院，是海軍二級上將退役，被稱為“學者型將領”，曾任台“國防部副部長”、海軍司令、“國防大學”校長等職。2024年受到國民黨主席朱立倫延攬，出任國民黨不分區“立委”。



政治大學國際關係中心、台灣安全研究中心、21世紀基金會、亞太政策研究協會29日在政治大學國關中心舉行“美國戰略轉變及其對亞太和台海地區的影響”座談會。



座談會由政治大學外交系兼任教授李明主持，與談成員包括國民黨籍“立委”陳永康、政治大學台灣安全研究中心主任劉復國、東吳大學巨資學院講座教授朱雲鵬、國家亞洲研究辦公室總裁甘浩森。



陳永康指出，不論是美國哪個政黨，他們強調的第一個是一中政策，第二個是美中三公報，第三個是“台灣關係法”、“對台六項保證”，這整個包容起來，是給兩岸一種“Tolerance”（容忍），我們不要過度曲解，這才叫“維持現狀”，不要刻意去曲解，去朝邊界走。



陳永康表示，中美劃設的紅線不是一條線，是一個範圍，是一個框，而且可能不是二維的，是三維的，就看政治領導人如何善用外交辭令，不要產生錯誤的行動，否則錯誤行動的結果是所有人來承擔責任。

