柯文哲：個人名義買商辦監督力道更大

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲以選舉補助款新台幣4300萬元購置商辦，登記在個人名下，雖號稱是要給民眾黨使用，仍飽受外界質疑。柯文哲29日直言，這是他行事風格錯誤的地方，想說有需要就去做，沒想到要先轉到基金會、協會。但坦白講，其實用他個人的名字買，外界監督的力道更大。



至於商辦未來是否信託？柯文哲說，這種東西還是要專業處理，反正商辦的空間是要給民眾黨使用，就委由律師評估到底怎麼處理會比較恰當。這沒問題，不用想太多。



柯文哲近期多案纏身，包括政治獻金申報不實、京華城容積獎勵等案，近期更是內外交迫，妻子陳佩琪看豪宅、柯文哲花選舉補助款新台幣4300萬元買商辦、黨內內鬥等。柯文哲8月29日下午上火線召開記者會說明相關爭議，並率民眾黨公職向社會大眾鞠躬致歉，宣布因為種種錯誤引起負面觀感，他將請假3個月，靜待民眾黨調查。



民眾黨29日下午3點召開“柯文哲2024大選政治獻金外界疑義一次澄清”記者會，柯文哲、時任競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨“立委”黃國昌、張啟楷、吳春城、陳昭姿、林國成、新北市議員陳世軒、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡都出席。



對於購置4300萬元商辦，放在個人名字下引起的爭議，媒體數度追問，既然商辦是要給民眾黨使用，為何不直接由民眾黨購買？柯文哲從頭開始解釋道，民眾黨中央收選舉補助款三分之一、三分之二給個人的規定，是2021年參考民進黨的相關規定，而黨中央財務長在大選後一個月拿到這筆選舉補助款後，就按照相關規章直接給他，拿到這筆錢後，他也不可能吞掉，而且本來民眾黨就有需要一個辦公室空間，他本來就決定要給民眾黨使用。

