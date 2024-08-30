中評關注：交長又用自己人　賴防其他派系？

陳世凱在賴清德當選後轉任“行政院”發言人，如今將高升“交通部長”。（照片：取自陳世凱臉書） 中評社台北8月30日電（記者 黃筱筠）前“交通部長”“台南幫”李孟諺因婚外情下台之後，“行政院”昨天公布由“政院”發言人陳世凱接任“交通部長”。陳世凱是“中流”中部新潮流，過去曾任三屆台中市議員，東海大學政治研究所畢業，幾乎沒有交通專業背景；綠委為了相挺，竟說他善於“溝通”，這也是交通的一種。連綠委都難以合理理由辯護，賴清德再度在小圈圈找人，說明無法信任專業人才，很可能會再度出現執政問題。



賴清德上任以來，“內閣”團隊人事，雖然說是由“行政院長”卓榮泰主導，但這些人馬幾乎都是親近賴清德。加上“國策顧問”以及“資政”的任命，也有多位自己人，包括98歲高齡親舅舅童永，過去在台南與賴關係交好、在2016年電台誇大食品療效，被地檢署起訴緩起訴1年“府城之聲”廣播電台的台長康銀壽等等，這些人選充滿爭議，但賴清德因為他們是自己人，就算外界大力批判，還是力保。



賴系前“交通部長”李孟諺被爆料婚外情下台時，當時就有人認為是黨內派系想要“交通部長”位置，因為掌握龐大交通建設與預算資源，有利選舉佈局，才把李孟諺拉下台。但賴清德顯然也不打算把這個位置讓給其他派系，可能也找不到信任的專業交通背景人才，為避免在交通建設預算上分配出現差錯，只好再找自己信任的人。



這個人事命令公布時間點，還選在台灣民眾黨主席柯文哲召開記者會當天，知道外界都會聚焦在柯文哲，批評陳世凱的聲量不會太大。這也代表民進黨知道陳世凱接任“交通部長”外界會有雜音。就連黨內親近賴清德的“立委”講話都有點保守，許智傑提到陳世凱在專業方面要加強。湧言會“立委”林楚茵還說發言人就是以溝通為工作，“溝通”也是交通的工作項目之一，這種說法不知道是褒還是貶？



賴清德上任之後，用人唯親已經不是秘密。而親近賴清德的“台南幫”又一再出事，黨內其他派系真的可以容忍下去嗎？之後很可能還會有反彈作為。