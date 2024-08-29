國標舞世界盃高雄競技　陳其邁到場加油

“高雄舞蹈節暨國標舞世界盃-台灣站”在鳳山體育館盛大登場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月29日電（記者 蔣繼平）“2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站”賽事29日起在鳳山體育館一連舉辦三天比賽，來自全球27個國家1200多位舞蹈選手齊聚港都同台競技。民進黨籍高雄市長陳其邁晚間也到場歡迎所有選手，祝福比賽順利，爭取2026高雄市長民進黨提名的綠委許智傑、邱議瑩也到場參加，與陳其邁一同比出國標舞手勢合影，3人都笑得合不攏嘴。



“高雄舞蹈節暨國標舞世界盃－台灣站”29日晚間在鳳山體育館盛大登場，本場高雄賽事為世界巡迴賽的第二站，吸引來自24個國家約1200位國標舞選手參賽，齊聚世界各國舞林高手及冠軍選手，將與台灣優秀選手同台競技。



民進黨“立委”許智傑、邱議瑩，無黨籍高雄市議會副議長曾俊傑等人也都到場出席活動，陳其邁晚間也是西裝筆挺到場出席。陳其邁上台致詞先歡迎來自27國超過1千多位選手齊聚到高雄，他說高雄是熱情的城市，也是台灣海洋首都，高雄在地也有優秀的國標舞選手，世界盃巡迴賽就選在高雄，很榮幸也很驕傲，也歡迎各國選手有機會也到港邊、愛河、駁二走走看看，並祝福比賽順利一切平安順利。



陳其邁也致贈高雄熊布偶給予世界舞蹈組織總會會長Arunas Bizokas及歐洲舞蹈組織會長Nino Romano。隨後眾人一齊欣賞百人共舞，並留下大合影。



主辦單位國際運動舞蹈協會表示，2024高雄舞蹈節是繼2009世界運動會與2013世界舞蹈大賽後，睽違已久在高雄所舉辦的大型舞蹈盛會，有拉丁舞、摩登舞、運動舞蹈、熱舞、肚皮舞、有氧舞、韻律舞等將近30種不同舞蹈風格與類型，不分男女老少，從兒童、青少年、社會人士、一般大眾到專業舞蹈選手，結合各種不同類型舞蹈運動的舞蹈盛事，參賽選手來自亞洲12國、歐洲12國及俄羅斯、美國、紐西蘭各地。