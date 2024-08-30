沙利文訪華　劉復國：提醒台灣勿突破現狀

政治大學台灣安全研究中心主任劉復國。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月30日電（記者 楊騰凱）美國白宮國安顧問沙利文8月27日至29日訪華，政治大學台灣安全研究中心主任劉復國向中評社分析，中美高層在關係緊繃下仍能見面，顯示美國仍想要穩定的中美關係現狀，不想要任何意外，同時也提醒台灣方面不要試圖尋求突破。



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所長，現為政治大學台灣安全研究中心主任，研究專長包括亞太區域安全、“國家安全”、外交政策、美國東亞戰略。



政治大學國際關係中心、台灣安全研究中心、21世紀基金會、亞太政策研究協會29日在政治大學國關中心舉行“美國戰略轉變及其對亞太和台海地區的影響”座談會。



座談會由政治大學外交系兼任教授李明主持，與談成員包括劉復國、中國國民黨籍“立委”陳永康、東吳大學巨資學院講座教授朱雲鵬、國家亞洲研究辦公室總裁甘浩森。



劉復國、陳永康接受中評社獨家提問，談沙利文訪華的意涵。



劉復國表示，在目前中美非常緊繃的情況下，中美兩位高層還能見面，這傳達了很重要的訊息，也就是在大選以前，美方希望有穩定的現狀，不要有任何的意外，也不要有任何會對現狀造成破壞的表達，所以可以感受到，美國希望延續雙邊關係長期以來的架構。



劉復國指出，在他看來，美國想告訴中國大陸的是，所有的政策在美國總統拜登政府即將卸任之前，是不會改變的。

