中評關注：柯P若倒下　國民黨須提高警惕

在野力量被削弱後，以國民黨主席朱立倫為首的黨中央能否轉為戰鬥模式是觀察重點。（中評社資料照） 中評社台北8月30日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲多案纏身，29日鞠躬道歉並請假主席職位三個月，接受黨內部調查，希望為這波負面爭議止血。能否達到效果尚未知，但確定的是，在野藍白陣營失去了柯這門大砲，接下來監督執政的民進黨力道可能更弱，身為最大在野黨的中國國民黨，該思考如何針對民進黨執政疏失或弊端加強力道攻擊，如繼續啞火，就是民進黨最想看到的。



柯文哲近期多案纏身，包括政治獻金申報不實、京華城容積獎勵等案，近期更是內外交迫，妻子陳佩琪看豪宅、柯文哲花選舉補助款新台幣4300萬元買商辦、黨內內鬥等。其中的京華城案向上延燒，檢方29日已聲押國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團總部主席沈慶京等人，外界都預判柯在此案上恐凶多吉少。



由於社會關注焦點都在柯文哲身上，同屬在野陣營的國民黨包括黨主席朱立倫在內，大多數人的共識就是不落井下石追打柯，就讓整體在野氛圍呈現一個非常尷尬又詭異的氛圍，又加上檢調針對藍綠政治人物的司法搜索動作是一波接一波，以及“立法院”休會，都使得在野陣營監督執政黨的力道較前陣子減弱不少。



這也連帶讓執政的“賴政府”獲得不少喘息機會，更似乎從中找到如何制衡朝小野大的弱勢，接下來類似的模式是否一再複製，是值得觀察之處。



而現今國民黨可能該反思的是，如果連柯文哲都倒下，民眾黨的聲勢和被信任度往下走，在“立法院”藍白合作的基礎或者說影響力，勢必受到波及。因為接下來整體白營如何因應柯文哲風波，柯請假後的黨務工作及方向由誰來領導，以及處理黨內紛擾不安的情緒都來不及，更不用提還要花心思來監督民進黨政府。從這陣子民眾黨戰力最強的“立委”黃國昌，也因柯文哲風暴低調甚久就可以看出這趨勢。



所以國民黨可能必須以柯文哲倒下此訊號為警惕，在野藍白合作的力量已被削弱一大半，全黨上下如還不轉成戰鬥模式，接下來可能就是被一一擊破，譬如國民黨基隆市長謝國樑的罷免案就是一例，即便罷免過關機會不大，仍會讓人焦頭爛額，藍如還不打算硬起來，就等著成為綠營的待宰羔羊了。