中評關注：風雨飄搖　柯還能留住多少鐵粉？

柯文哲在政治獻金風暴延燒20天後，於8月29日在媒體鏡頭前鞠躬致歉。（中評社 資料照） 中評社台北8月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴20天，雖然昨天鞠躬致歉、請假黨主席3個月，但過程中卻犯下三大致命錯誤，成為柯口中“賠掉紀律與信任”的下場，還能留下多少“小草”支持者，誰也說不準。目前，司法之劍正在收網京華城案、政治獻金案，對柯文哲來說，不是還清白大好、就是被羈押起訴的大壞，民眾黨風雨飄搖。



柯文哲這場政治獻金風暴始於8月9日，直到8月29日延燒了20天之久，柯文哲才在媒體鏡頭前鞠躬道歉。相比8月12日的首場記者會，柯挺著腰桿看時任競總財務長李文宗鞠躬道歉，態度猶如雲泥之別。這20天來的變化，燒掉的正是柯口中的紀律與信任，過程中可總結三大致命錯誤操作。



一、柯文哲少了坦率道歉。柯文哲過往酸民進黨兩大神主牌“非核”、“台獨”，及賴清德萬里老家違建“賴皮寮”時，總是愛講“認錯改變就好了，偏要硬拗”，但此次政治獻金風暴，顯然柯未如此做，而是選擇怪罪會計師端木正、李文宗2人。直到柯文哲花選舉補助款新台幣4300萬元購置商辦在自己名下，成為壓倒小草信任的最後一根稻草，柯文哲才願意在29日面對媒體鏡頭彎下高貴的腰桿致歉。



二、柯文哲少了坦蕩直接面對媒體。柯文哲過往任台北市長8年，大大小小爭議都不少，特別是2020年錢櫃KTV大火燒死6條人命，更是讓柯直接走下神壇，但當年柯文哲每天坦蕩面對媒體提問，親自回應自己瞭解的北市府缺失資訊，也不排斥在中國國民黨台北市議會黨團邀請下，與會低頭默哀。這讓柯文哲能自主控制“止血”的力道，但此次20天大部分時間都是柯文哲被媒體追著跑，也不明確回應，給了外界“逃避”的想像空間。



三、柯文哲少了領導魄力。時任競選總幹事、現民眾黨不分區“立委”黃珊珊仍沒有要負起政治責任的打算，黃明知媒體詢問“會否請辭不分區‘立委′負責”，至今仍以善後小組負責人“會做好該做的工作”為回應，但黃無法解釋的是，擔任不分區“立委”職務，與善後查帳工作兩者並沒有關聯，徒留下“眷戀權位”的罵名，無法說服社會大眾。

