京華城案藍議員應曉薇涉貪　裁定羈押禁見

京華城案藍議員應曉薇涉貪，台北地方法院29日午夜 裁定羈押禁見。(中評社) 中評社台北8月30日電／檢廉偵辦京華城案查出過程涉賄，27日拘提中國國民黨籍台北市議員應曉薇，28日約談威京集團主席沈慶京、應曉薇助理吳順民等人。檢察官29日聲請羈押禁見應、沈、吳，台北地院深夜裁定應曉薇羈押禁見。



《中央社》報導，北院繼續就沈慶京、吳順民涉案部分召開羈押庭。



台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，陸續約談前副市長彭振聲、北市府官員、原都市計劃委員相關人員說明。



檢廉調查，威京集團數年來與國民黨籍台北市議員應曉薇相關帳戶有多次異常往來，總金額超過4000萬元，應曉薇再利用舉辦協調會等方式向柯市府遊說；威京集團於2020年2月間也透過應曉薇拜訪彭振聲，希望放寬京華城容積率。



檢廉另發現，應曉薇27日晚間欲搭機前往香港，發現被境管之後，輾轉到台中機場要搭乘前往香港的最後一班班機，檢察官緊急指揮廉政署將應曉薇拘提到案。



檢廉28日發動偵查行動，兵分48路搜索威京集團、台北市議會及沈、應等人住家等地，並約談沈慶京、應曉薇、京華城董事長陳玉坤、應曉薇辦公室執行長王尊侃、助理吳順民、陳佳敏等6名被告及12名證人，陸續移送北檢複訊。



檢察官複訊後，認為沈慶京、應曉薇、吳順民涉犯貪污治罪條例違背職務行收賄罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，且有勾串、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。



另外，檢察官諭令京華城董事長陳玉坤新台幣1200萬元交保、王尊侃500萬元交保、陳佳敏200萬元交保，證人均請回。