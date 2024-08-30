誰讓柯點頭給容積　藍綠都要黃珊珊說清楚

黃珊珊。（中評社 資料照） 中評社台北8月30日電／京華城案延燒，藍綠台北市議員都將矛頭指向時任台北市副市長的黃珊珊。民進黨籍議員簡舒培指出，前台北市長柯文哲和議員多次討論京華城案的便當會，黃珊珊都在場，明明不合法的案件，為何黃都沒出言阻擋？中國國民黨籍議員游淑慧表示，日前“立法院”在審理“國會”改革案時，黃珊珊逕自在座位翻閱資料，但翻閱的不是法案，而是京華城案資料。



對此，黃珊珊29日表示，“無中生有，造謠生事，不回應造謠者”。



綜合台媒報導，台北市綠議員簡舒培29日說，威京集團主席沈慶京透過國民黨籍台北市議員應曉薇陳情，為何唯獨在柯第2任期同意？關鍵不是沈慶京或應曉薇，而是柯文哲為何改變？



簡舒培表示，京華城案若推給應曉薇，太轉移焦點。重點是柯文哲明知京華城容積率違法，高等法院也已經判決，柯在第一任市長時，也堅持容積率就是392%，為何在二任市長期間，卻願意改變態度？重新送到都委會？認為“時任黃珊珊副市長最應該出來講清楚”，擁有21年議員經驗的黃珊珊當時加入柯市府，絕對知道京華城容積率違法，到底黃珊珊有沒有跟沈慶京見過？接受過陳情？



台北市綠議員許淑華質疑，京華城2020年拆除工程中曾發生工安意外，當時並未督導工務、勞動局處的副市長黃珊珊，卻火速抵達京華城瞭解情況，“雖然外界形容是為了未來要選台北市長，但是不是也代表跟威京集團關係匪淺”？



許透露，不少藍營基層盛傳，黃珊珊私下與同為軍系的沈慶京交好，雙方在京華城案是否也有來往，檢調也應查清楚。