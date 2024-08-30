柯P家遭搜索　民眾黨：勿踰越偵查必要範圍　

柯文哲的住處，30日一大早遭台北地檢署偕同廉政署辦案人員搜索，大批媒體前往採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月30日電／台北市京華城容積弊案有重大進展，民眾黨主席柯文哲的住處今日一大早遭檢廉搜索。另外，檢方也同步前往位於台玻大樓的柯文哲辦公室、民眾黨部搜索。民眾黨表示，無從獲知檢調對中央黨部等地進行搜索的理由與必要性，但仍配合調查，呼籲檢調勿有踰越偵查必要範圍舉動。



檢廉偵辦京華城案查出涉賄，昨天向法院聲押禁見台北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京等人獲准。北檢今天再度指揮廉政署展開搜索行動，約談柯文哲等人。對於搜索進展，北檢目前不予證實。



柯文哲近期爭議連環爆，民眾黨昨日舉行記者會，柯文哲針對政治獻金帳務不清，向支持者、社會大眾鞠躬道歉，指造成各界紛擾、支持者失望，要負最大責任，宣布請假黨主席三個月，自請調查。



民眾黨上午透過聲明表示，民眾黨無從獲知檢調對中央黨部等地進行搜索的理由與必要性，但仍配合調查，並呼籲檢廉於搜索程序中，謹守正當法律程序，切勿有踰越偵查必要範圍舉動。



民眾黨指出，支持司法依證據公正辦案，呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判、侵害柯文哲名譽。



民眾黨表示，靜待調查還原真相，並全力支持柯文哲捍衛清白。