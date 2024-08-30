台官方搞全民防衛動員　王瑞德強調促進和平

南投縣副縣長王瑞德。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月30日電（記者 方敬為）全民防衛動員署（簡稱：全動署）今天派員赴南投縣召開“2024年全民防衛動員準備業務訪評”，針對地方戰防與災防動員相關措施評比，並提出精進建議，南投縣副縣長王瑞德代表縣府與會，他表示，縣府配合強化全民防衛動員整備，同時，另一方面也持續推動兩岸交流，促進和平，減少爆發戰爭的可能性。



為提升各級政府平時或戰時全民防衛動員，強化官民合作，全動署今年陸續赴各縣市召開業務訪評，30日到南投縣政府評比，由副縣長王瑞德代表縣長許淑華玉惠主持。訪評由全動署各部門委員及專家學者約40人出席，共同檢討南投縣全民防衛動員準備工作的現況及精進方向。



南投縣今年4月19日舉辦“民安10號”演習，模擬情境就是台海戰爭，此次訪評也會就演習相關狀況，進行戰防整備探討，項目包括全民防衛體系完善、動員準備實施情況回顧、資源整合與協調、應急響應與演練等。



王瑞德致詞表示，感謝全動署長官專家蒞臨，協助精進南投縣戰防及災防整備工作，南投縣地處台灣中心點，群山環繞、高山林立，容易受到台灣的地質特性與氣候影響而釀災，包括地震崩塌、土石流等，天災對南投縣的威脅，不是其他平地縣市能夠比擬的，所以災防整備工作的全面與否對南投相當重要。



王瑞德說，戰防整備方面，縣府明白當前兩岸情勢撲朔迷離，有整備的必要性，縣府配合中央相關整備規劃，另一方面，也會持續推展兩岸交流，南投縣與大陸有程度的交流基礎，也儘量以互動來增進彼此和平，讓戰爭發生的可能性減到最低，也期待台海兩岸能夠穩定發展，不要戰爭。