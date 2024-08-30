樓起樓塌惹官司　京華城爭議不斷

檢廉30日拂曉出擊，到柯文哲住處進行搜索，約花4個多小時後柯步出家門。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月30日電／位於台北市八德路四段，曾風光一時的京華城爭議不斷，從工業用地搖身成為當時全台最大購物中心，也曾是亞洲最大球體商場建築，開幕話題不斷，但因賣場動線不佳、周邊交通不便，最後黯然熄燈，現正原地拆除重建。原希望蛻變成頂級商辦，預計2027年完工，不料卻引發容積獎勵爭議，如今官司纏身。



台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，在中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等遭羈押禁見後，檢廉30日拂曉出擊，清晨到柯文哲住處進行搜索，約花4個多小時後柯步出家門。隨後柯文哲與陳佩琪搭上自己的座車，隨辦案人員，前往廉政署接受偵訊，預計移送台北地檢署復訊。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安29日強調，市府將持續關注本案司法的後續發展，一切依法辦理。



原為唐榮鐵工廠機械廠舊址的京華城土地，1987年由威京集團得標，在捐地30%、7913平方公尺土地後，將工業區轉變為商業區，並獲得560%容積率、保障12萬平方公尺樓地板面積，創下台灣工業區變更商業區首例。



京華城百貨2001年11月23日正式完工啟用，當時原定10月正式開幕，不料納莉颱風來襲，地下樓層淹水，還沒營業就損失慘重，消防安檢也沒通過，延宕開幕。



威京集團盼京華城開幕後帶進大量商機，因周邊多為住宅區，附近松山菸廠、鐵路機廠遲未轉型開發，且當時周圍尚無捷運，交通不便，人潮在開幕不久就大幅下滑，苦撐18年終告停業。

