檢廉清晨按門鈴沒人回　搜索柯住處一度受阻

檢廉偵辦京華城容積率弊案，30日一早赴柯文哲住處搜索，大批媒體也在柯住處守候採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月30日電／檢廉偵辦京華城容積率弊案，今天一大早由台北地檢署主任檢察官江貞諭及廉政署副署長林漢強親自帶隊，分頭前往柯文哲位於台北市金山南路二段住處等搜索，辦案人員約6時20分左右抵達柯住處樓下，先遣人員先按門鈴對講機，沒人應答，搜索行動一度受阻，一直到7時35分左右柯家開門，才順利入內搜索。



綜合台媒報導，今早台北地檢署主任檢察官江貞諭及廉政署副署長林漢強親自帶隊，分頭前往柯文哲位於台北市金山南路二段的住處、前台北市副市長彭振聲住處、以及位於台玻大樓內的柯文哲辦公室等處搜索，行動尚在進行中。



今早6時許，就有媒體陸續抵達柯文哲住處外守候，約6時20分左右，一名著白襯衫、西裝褲的辦案人員下車走到華廈大門口按柯文哲家的門鈴對講機，但沒人應答。



此名辦案人員一度返回停於附近的公務車內，不久後，又再次到大門口按門鈴對講機，但仍沒人理會，大概6時40分左右，又有2輛檢廉公務車先後抵達停在離柯家不遠處的路邊，共有10餘人在車上待命等候入內搜索。



因柯家遲不開門，辦案人員無法入內，加上柯文哲華廈住處大門口陸續有媒體抵達，為免徒生枝節，3輛公務車一度駛離，但最後仍在7時35分左右又突然開回來，且直接停在柯家住處樓下大門口，此時柯家人開門，辦案人員正式進入執行搜索。