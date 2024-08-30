柯P住處遭搜索　綠委大談黃國昌想接棒盤算

綠委吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月30日電（記者 黃筱筠）台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，在中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等遭羈押禁見後，檢廉30日拂曉出擊，清晨到柯文哲住處進行搜索，且不排除今天就會約談柯文哲。台灣民眾黨“立委”今天都非常低調，未出現在“國會”辦公室，黃國昌辦公室門關著，黃珊珊坐鎮台玻大樓，“國會”辦公室門關著。



對於柯文哲家遭到搜索，民進黨“立委”今天多人受訪，包括黨團幹事長吳思瑤，“立委”林俊憲、洪申翰與鍾佳濱等人，且每個人對於柯文哲案件都侃侃而談，並評論民眾黨籍“立委”黃國昌想代理民眾黨主席的盤算。



過去常常揭弊的黃國昌最近聲量也減少，會不會是民眾黨最後關燈的人？



洪申翰受訪說，昨天大家看民眾黨記者會很清楚裡面很多訊息邏輯混亂。這場記者會裡面重點衹有一個，柯文哲要請假3個月，目的不是反省金流 ，他認為，柯最擔心的惡夢就是今天早上場面。請假3個月軟性切割，但沒有阻止台灣社會對民眾黨、柯文哲的質疑。



他也說，當然聽說目前為止，柯文哲人跑到哪還不知道，但是黃國昌會不會要當黨主席，以黃國昌精明計算，黃現在還在看風向。從時代力量一路以來，大家都知道黃國昌最擅長凸顯自己，造成自己組織分裂對抗，黃國昌是不是好的人選，民眾黨自己要判斷，但是黃國昌永遠都是凸顯自己光環，對於這樣的人要帶領政黨令人打上問號。

