檢廉搜索近3小時　帶走柯辦2主機1大箱證物

7名檢廉人員從柯辦帶出2台主機、1大箱證物。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月30日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率獎勵爭議案，檢廉30日清早大動作兵分10路，搜索柯文哲住處、辦公室、民眾黨部、前台北市副市長彭振聲住處等。檢廉7人8點到台玻大樓2樓搜索柯辦近3小時，帶走2台桌上型電腦主機、1大箱證物離開。



台北地檢署偕廉政署人員7人一早8點5分到台玻大樓2樓柯文哲辦公室搜索，搜至10點44分，民眾黨幹部全程配合檢廉，最終檢廉帶著2台主機、1大箱證物到地下室搭車離開回署偵辦。



民眾黨籍“立委”黃珊珊、副秘書長許甫、發言人戴于文、徐千晴等人在場，並在辦公室內門配合檢廉。此次搜索雖不含2樓木可公司，但也有3名疑似木可的人員入內。目前民眾黨幹部仍在柯辦內。柯辦委任律師11點離開現場，面對媒體提問均說不回應。



柯文哲於台北市長任內，涉及將威京集團旗下的京華城容積率獎勵，從392%提高840%。據瞭解，檢廉搜索完柯P住處、辦公室後，可能會約談柯，訊問重點將先鞏固柯放行京華城超高容積率，已明顯違反法令，涉犯圖利罪的部份。之後，再視金流狀況，查明是否有違反貪污或是財產來源不明等相關罪責。預計將柯帶到廉政署偵訊，再到台北地檢署復訊。