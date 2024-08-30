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李四川將出戰新北？蔣萬安笑回相信萬安緊抱
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2024-08-30 15:01:05
蔣萬安與侯友宜一同出席活動並接受聯訪。(中評社 俞敦平攝)
中評社台北8月30日電（記者 俞敦平）針對前國民黨祕書長李乾龍受訪時提到將出任某位“姓李”的競選總幹事，外界大致上推測是現任台北市副市長李四川一事。台北市長蔣萬安今受訪時笑回說要大家相信＂萬安緊抱＂的力量，而新北市長侯友宜表示，以開放的態度歡迎任何有能力的人參選，強調新北市的未來發展才是最重要的。
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