代理民眾黨主席？黃國昌：任何發言都不適當

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月30日電（記者 鄭羿菲）檢廉偵辦京華城案，今早搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處約4小時，並在上午11點50分將柯帶回“法務部”廉政署偵訊，民眾黨也為此召開緊急中央委員會。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌中午趕赴黨中央，被媒體追問是否要代理黨主席時，僅不斷強調，在中央委員會召開前，不適合針對任何要討論的消息發言。



檢廉偵辦京華城案，柯文哲29日才宣布請假黨主席3個月，檢廉人員30日一早7點火速兵分多路搜索柯文哲住處與柯文哲辦公室，11時50分將柯文哲以“被告”身分帶回偵訊。



有關京華城案，國民黨台北市議員應曉薇、威京集團沈慶京以及應曉薇助理等3人，經復訊後，昨深夜、今日清晨3人已先後被收押禁見。



黃國昌30日中午趕赴民眾黨中央開緊急中央委員會，會前接受媒體訪問表示，會議結束後會再向外界說明討論什麼事。



媒體追問，贊成中央委員互相推選代理黨主席？黃國昌說，緊急中央委員會是因應現在的狀態，檢廉人員為什麼跑來搜索黨中央，我們非常不解，稍晚會再向黨部同仁瞭解，究竟搜索的理由為何？範圍是什麼？因為黨中央並沒有柯文哲辦公室，搜索民眾黨的理由與必要性在哪？這需要非常嚴肅地看待。

