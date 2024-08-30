大法官被提名人出爐　藍黨團：預告廢死？

府方公布2024年“司法院”正副院長及大法官被提名人名單。（照片：府方提供） 中評社台北8月30日電／“總統府”30日公布新任“司法院”正、副院長及大法官被提名人名單，共計有院長被提名人張文貞、副院長被提名人姚立明、大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等七人。中國國民黨“立法院”黨團對此名單，衹有一句話，“失望透頂、無法接受”。這份名單更突顯“賴政府”用人唯親，重點是自己人、聽話最重要”，更重要的是，“總統府”在預告“憲法”法庭死刑“違憲”嗎？“總統府”必須對外說清楚講明白。



國民黨團指出，府方公告的新任大法官被提名人名單，這份名單裡張文貞、陳運財、廖福特、劉靜怡、何賴傑等人廢死立場明顯，廖福特是現任民進黨仲裁委員會委員兼主任委員、劉靜怡主張黨產條例合憲、而姚立明不但是賴清德2024大選的競選總部的主委，政壇有名的政治變色龍，提名這樣的名單，是對“司法院”大法官這個職務最大的羞辱，更是要將大法官變成民進黨府院黨打手的居心，赤裸裸向世人宣告。未來“憲法”法庭將是民進黨中央的附隨組織，何其可悲？何其可惡！民進黨要這樣做賤司法嗎？大法官已經不是“酬庸院”，更會變成是“打手院”！ 國民黨團完全無法接受。

