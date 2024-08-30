大貓熊圓圓20歲生日　台北市動物園慶生

台北市立動物園為大貓熊圓圓歡慶20歲生日。（照片：台北市立動物園提供） 中評社台北8月30日電／台北市立動物園的超人氣大貓熊“圓圓”30日歡慶20歲生日，動物園為她準備創意十足的“生日蛋糕”，包含了圓圓最愛的葡萄、甘蔗等，讓圓圓一飽口福。圓圓嗅了嗅蛋糕，先叼起熊熊造型的窩窩頭，吃相十分優雅，現場與網路直播的粉絲也紛紛送上祝福。



台北市立動物園園長諶亦聰回憶，圓圓和團團2008年一起到台北市立動物園時衹有4歲，圓圓陪伴大家16年，如今已經20歲，這些年來，她討喜的氣質和可愛的模樣，贏得了大家的喜愛，並成功地擔任起保育大使的角色，引導大眾關注到其他瀕危物種。



這次保育員特別以圓圓喜愛的食材準備生日蛋糕，包括甘蔗、鳳梨、奇異果、葡萄等食材，並用冰磚排成大大的“20”，圓圓一進場聞了聞蛋糕，就挑了最前面的小熊造型窩窩頭，拿著坐在一旁津津有味地品嘗起來，看起來十分優雅，接著牠選擇了蘋果，沉浸地享用以“屁股示人”，可愛的圓圓最後還是不忘“粉絲服務”，轉身想用冰塊上的竹筍，讓粉絲們一邊感嘆“真的好可愛”，一邊狂按快門。



台北市立動物園發言人曹先紹表示，圓圓已經步入老年，保育員還是按照圓圓需要的營養來準備蛋糕，“像是圓圓很愛吃葡萄，但不能給多，畢竟台灣的農產品甜度高又美味，還是要以圓圓的健康做評估。”他也提到，目前圓圓過了假孕期，食慾很不錯，所以很配合地優雅享用蛋糕，“如果是在假孕期的時候，容易比較心煩氣躁，可能一下就不感興趣，或大手一揮，所有蛋糕都掉地上。”



動物園表示，在保育員、獸醫和專家們的努力下大貓熊“圓圓”在2013年生下“圓仔”，雖然大貓熊“圓仔”出生因被劃傷而讓母女短暫分離一些時間，但是充滿母性愛的大貓熊“圓圓”後來仍接手，盡責地將大貓熊“圓仔”哺育長大。2020年大貓熊“圓圓”再度生下第二胎“圓寶”，有過育幼經驗的大貓熊“圓圓”帶起孩子更加上手，順利地將大貓熊“圓寶”養育成長。如今大貓熊“圓圓”也邁入老齡，保育員需更加關注大貓熊“圓圓”的健康情形和活動力。