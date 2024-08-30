法律戰！柯文哲請前特偵組檢察官力抗檢廉

檢廉偵辦京華城案，柯文哲妻子陳佩琪搭車前往廉政署說明。柯的委任律師鄭深元(右)陪同前往。（中評社） 中評社台北8月30日電／檢廉偵辦京華城案，今早搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處約4小時，並在上午11點50分將柯文哲、陳珮琪夫婦帶回“法務部”廉政署偵訊。柯一早就請來專攻金融案件的前特偵組檢察官鄭深元，作為委任律師陪同偵訊，另名委任律師陸正義則直接赴廉政署。



司法官40期的鄭深元，曾任台南、台北黑金專組檢察官及前特偵組檢察官。



據指出，鄭深元之所以會擔任柯文哲的律師，可能是由“立委”黃國昌牽線，因鄭、黃兩人均為台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會主要成員之一。加上鄭對涉及會計金流相關案件有其長處。



鄭深元具國際反洗錢師證照及證券、會計相關專業，專長為金融案件，在檢察長任內，曾經手太電掏空案、元大金控結構債案、開發金內線交易案、陳水扁二次金改案及李登輝“國安”祕帳案、高院法官貪污案、“行政院”前秘書長林益世收賄案等矚目案件。



2023年9月因台灣蛋荒爆發的超思進口巴西雞蛋爭議，已轉任律師的鄭深元曾公開指出，包括“超思公司設立登記問題重重”、“超思無任何營業實績，竟能承接政府5億元標案，且事關食品安全衛生，對民生有重大利害？”、“超思無需資金調度能力、經營能力、通路即可坐享其成？”、“超思僅出名，無任何成本，其他一切由“農業部”代為處理，即可獲利3800萬元之手續費，恐是利益輸送”、“超思不要出事還好，頂多是利益輸送，一旦出事，就是一筆爛帳”共5大疑點。



鄭深元在特偵組期間曾參與偵辦民進黨“立委”柯建銘關說案，2014年轉任律師，曾幫鈕承澤性侵案辯護。



鄭深元2020年間遭一名美魔女提告。對方稱2016年間曾因官司需要找上鄭深元諮詢，鄭深元將她約到事務所附近的咖啡廳用餐，指控鄭深元在桌底下用腳碰她、抓她的手臂和手腕，之後還用LINE傳情色影片的網址、爆乳圖片，甚至傳訊詢問“妳的豔照呢”。



但檢方指出，性騷擾罪屬於告訴乃論，告訴期衹有半年，而女子指控的情節發生於2016年，卻到了2020年才提告，遠遠超過告訴期間，最後依法給予鄭深元不起訴處分。