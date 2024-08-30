民眾黨團：嚴審大法官　拒絕綠色酬庸

針對“司法院”人事提名，民眾黨團表示，嚴審大法官、拒絕綠色酬庸。（照片：民眾黨團提供） 中評社台北8月30日電／“總統府”今日公布“司法院”正副院長、及新任大法官被提名人選。台灣民眾黨“立法院”黨團批評，“司法院長”被名人張文貞是民進黨聲請“國會”改革法案所指定鑑定人，副院長被提名人姚立明則為賴清德競選“總統”時競總主任委員，酬庸意味濃厚，民眾黨團將針對全體被提名人的適格性進行討論，拒絕綠色酬庸。



“司法院”人事案須經“立法院”行使同意權。



針對府方今日公布“司法院”正副院長及大法官被提名人名單，民眾黨團表示，審查“司法院”正副院長及大法官係“憲法”賦予“立法院”之職責，針對任何的人事同意權審查，民眾黨團一向主張嚴審，不負全民所託。



民眾黨團表示，依據《司法院組織法》第五條第一項規定“大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉。”今日“總統府”之提名，猶如公然用政治力凌駕司法，將“司法院”應嚴守之超然與獨立性置若罔聞。



民眾黨團指出，此次“司法院”正副院長被提名人，張文貞係“民主進步黨聲請‘國會′改革法案所指定之鑑定人”，姚立明則為“賴清德競選‘總統′時之競總主任委員”，酬庸意味濃厚，堪稱歷年來參與政治最深的“司法院”副院長被提名人。如何讓全民相信其能公正無私、中立客觀，符合社會對“司法院”應公正並獨立超然之期待？又如何讓全民相信“賴政府”真的有決心要推動司法改革，而不是想把政治黑手伸進“司法院”，乃至於“憲法”法庭，破壞重要的民主法治分權制衡之原則？



民眾黨團強調，將針對全體被提名人的適格性進行討論，拒絕綠色酬庸，為“國家”揀選最適格適任之“憲法”守護者。