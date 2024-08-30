柯文哲被偵訊　邱臣遠、李國璋送暖打氣

邱臣遠今日出席活動會後受訪為柯文哲送暖打氣。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月30日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲因京華城容積率弊案，檢廉今早前往柯位在台北金山南路二段的住家搜索4.5小時後，將柯文哲與妻子陳佩琪帶回偵訊。民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和新竹黨部主委、市議員李國璋今日出席活動時，紛紛為柯送暖打氣，相信柯真金不怕火煉，盼柯能自證清白。



邱臣遠今日出席民間捐贈關埔8號空橋開工儀式，中國國民黨籍新竹市議員張祖琰、民眾黨新竹市議員李國璋、時代力量新竹市議員蔡惠婷與多位里長都到場出席。



邱臣遠在會後接受媒體聯訪時表示，他尊重司法，呼籲檢調盡快釐清相關事實，也支持柯文哲能自證清白。民眾黨新竹黨部主委李國璋也向柯文哲喊話說，“真金不怕火煉，阿北加油，我們相信你。”



柯文哲住家遭搜索並被帶回偵訊一早消息曝光後，並未影響邱臣遠的既定行程，因為今天是台灣各小學結束暑假的開學日，邱在一早7時20分就展開第一個視察護童專案勤務行程，緊接著又到緊鄰新竹科學園區的慈雲路上出席民間捐贈關埔8號空橋開工儀式，傍晚還要到新竹巨城購物中心出席巴黎奧運英雄見面會。



邱臣遠強調，民間參與捐贈關埔空橋，將改善行人交通，提升市民生活品質。關埔地區的空橋串聯後，將更進一步改善行人空間，並大力促進2樓沿街店鋪的發展。全區空橋系統完成後，可提供約2公里長的2樓步行空間，實用的空橋系統將提升行人安全、學童通學便利，以及地方商圈活絡，甚至改善城市美觀，期望明年空橋落成完工後，能讓關埔地區更加繁榮、便利、安全。