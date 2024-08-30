陳世凱接交長惹議　許淑華：盼公平分配資源

許淑華頒發開學禮鼓勵學童。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月30日電（記者 方敬為）“賴政府”新任“交通部長”由“行政院”前發言人陳世凱出任，由於陳沒有交通專業背景，引發熱議。“交通部”業務與南投縣發展息息相關，中國國民黨籍縣長許淑華今天表示，“交通部”掌握的資源多，負責業務龐雜，陳世凱無專業背景，難免被質疑，她認為，陳短期內要充分瞭解業務及政策不容易，但至少可以做到資源公平分配，是化解質疑的簡單方式。



“行政院”29日拍板，將由發言人陳世凱接任“交通部長”。對此，交通業界評價兩極，有人認為，交通業務複雜且廣泛，陳過去經歷不足，擔心無法勝任。另也有人認為，只要有處理政策的統合能力，並善與不同立場團體溝通，都樂觀其成。陳世凱與賴清德同為民進黨內“新潮流”系，是“中流”成員，曾任三屆台中市議員，公部門歷練較為薄弱，政壇普遍解讀，任命陳接任交長，主要是因為其屬於賴系人馬。



許淑華30日赴南投國小視察校園開學狀況，針對陳世凱接掌“交通部”受訪表示，在所有行政部會當中，“交通部”對南投縣發展影響重大，無論是在交通建設、觀光旅遊政策方面，都是南投經濟發展所密切需要的項目，她期待陳世凱上任後，能夠多傾聽地方心聲，做好適當的資源分配。



許淑華指出，“交通部”掌握非常多資源，同時業務也包羅萬象，除了要負責海、陸、空運輸，另包括觀光、通訊、郵政，甚至還要主管一些公股企業、政府底下轉投資的企業等，因此部長人選的專業素養很重要，至少也要累積一些行政部門經驗，否則恐怕出現決策失當，或者偏頗的情形。



許淑華說，陳世凱在缺乏專業背景的情況下接任“交通部長”，要投入很多時間去瞭解業務及政策，以當務之急而言，最重要的則是做到資源公平分配，接下來9月份“立法院”要開議，新會期又是審理預算的會期，關係到明年開始交通業務的資源投入，以及各縣市的配比，陳世凱要化解外界的質疑，最起碼必須迅速瞭解資源合理分配，否則若如同過去藍綠執政縣市資源分配有別，恐怕難以服眾。



許淑華舉例，近期台灣的觀光旅遊發展備受關注，到底明年再招攬國際旅客方面，或者境內觀光的振興計劃，甚至地方業者相當期待重啟的兩岸旅遊政策部分，“交通部”如何規劃、如何回應相關訴求？先前李孟諺部長到了包括南投在內多地視察瞭解狀況，她也當面爭取了許多項目，陳世凱接掌部長，該如何延續，甚至有一些大破大立的想法，相信各界都會密切觀察。



許淑華也期許，陳世凱有年輕的思維，如果可以更傾聽地方需求，並向賴清德有相關建議的話，或許在一些的觀光政策上面，能有所突破。