嘉義縣梅山鄉限定“萬鷺朝鳳”奇景登場

嘉義限定“萬鷺朝鳳”奇景登場，大批黃頭鷺飛越鳳凰穴。（太興社區發展協會提供） 中評社嘉義8月30日電／嘉義縣梅山鄉迎黃頭鷺遷徙季，每年8月底至10月中旬，大批黃頭鷺從北方遷徙至東南亞地區及馬來西亞過冬，形成一年一度遷徙奇觀。嘉義縣梅山鄉太興社區發展協會9月7日將在泰興巖廣場舉辦黃頭鷺季開跑活動及產業市集，邀請大家來一趟品茶賞鳥的旅行。



嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天都會上演季節限定的“萬鷺朝鳳”特色生態景觀，成千上萬的黃頭鷺成群飛越俗稱“鳳凰穴”的生毛樹溪谷，變化萬千的隊形讓遊客驚呼連連。



梅山鄉長林俊謀表示，每年8月到10月間都是賞黃頭鷺的好時節，黃頭鷺遷徙過程中將沿雲林著桶頭、樟湖飛行，穿越梅山鄉太興村的生毛樹溪山谷。鳥群們利用山谷的氣流飛翔、變換隊形，形成令人驚嘆不已的壯觀畫面，邀請大家來一趟品茶賞鳥的旅行。



阿里山國家風景區管理處長洪維新說，黃頭鷺遷徙是全台唯一生態奇觀，近年知名度提升，到訪遊客絡繹不絕。太興社區今年與雲林縣古坑鄉樟湖社區合作，只要完成兩地集章活動，就能到太興社區或樟湖社區指定店家兌換禮品，透過跨社區合作擴大推廣效益。



太興社區發展協會指出，太興“萬鷺朝鳳”聲名遠播，每年都吸引許多人前來朝聖，今年安排9月7日上午10點於泰興巖廣場舉辦黃頭鷺季開跑暨產業市集。當日前來參與的民眾皆可至服務處的攤位領取園遊卷，除了用行動支持在地產業的業者，現場並安排健走杖製作體驗，歡迎民眾們攜家帶眷共襄盛舉。