民眾黨緊急應變小組　黃國昌等3人任召集人

民眾黨召開臨時中央委員會議會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月30日電（記者 鄭羿菲）檢廉偵辦京華城案，今早兵分多路搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處、辦公室、民眾黨中央，並在上午11點50分將柯文哲與陳佩琪夫婦帶回“法務部”廉政署偵訊。民眾黨30日下午召開緊急中央委員會，成立緊急應變小組，共同召集人包含中央委員林富男、中評會主委李偉華、“立法院”黨團總召黃國昌，並擴大黨公職參與，以維持黨務運作。



黃國昌表示，中央緊急應變小組是依照中央委員會授權，以因應柯文哲被傳訊、黨中央被搜索等相關事宜，過程中將密切注意檢調是否刻意釋放片面、扭曲、虛偽的訊息，造成未審先判的結果。



檢廉偵辦京華城案，柯文哲29日才宣布請假黨主席3個月，檢廉人員30日一早7點火速兵分多路搜索柯文哲住處與柯文哲辦公室，11時50分將柯文哲以“被告”身分帶回偵訊，柯的妻子陳佩琪則以證人身份協助調查。



有關京華城案，中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團沈慶京及應曉薇助理等3人，經復訊後，29日深夜、30日清晨3人已先後被收押禁見。



民眾黨30日下午召開中央委員會會後記者會，出席人員包括，民眾黨秘書長周榆修、民眾黨“立委”黃國昌、吳春城、張啟楷、麥玉珍、中央委員馮啟彥、江和樹、李國璋等人。