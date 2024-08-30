柯文哲、彭振聲列被告遭偵訊　陳佩琪當證人

大批媒體在廉政署外守候採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月30日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率獎勵爭議案，檢廉30日兵分多路大舉搜索柯文哲住所、辦公室、民眾黨部、前台北市副市長彭振聲住處等。柯文哲、彭振聲中午12點多被檢廉人員帶“法務部”廉政署偵訊，柯妻陳佩琪等2名證人也前往。大批媒體一直在現場守候，預計下一站移至台北地檢署復訊。



台北地檢署調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的中國國民黨籍台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，今日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，進入全案核心領域。



台北地檢署30日指揮廉政署北調組搜索柯文哲住處、民眾黨中央黨部與彭振聲住處等7個點，柯文哲手機一度關機，辦案人員不得其門而入，不過搜索行動在中午12點左右告一段落。



柯文哲步出家門被帶往廉政署接受偵訊，但柯剛走到家門外，被守候的記者圍住堵訪。柯妻陳佩琪也在約談範圍，一併被檢廉帶走，到廉政署接受偵訊。柯文哲、彭振聲以被告身分被約談，陳佩琪等2人被以證人約談。柯與陳佩琪一同抵達廉政署。



預料柯文哲、彭振聲在廉政署偵訊後，將移送至台北地檢署復訊。大批媒體都在現場連線報導，等待結果。