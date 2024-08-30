洪秀柱勉青年：走遍大陸　不要當井底之蛙

國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月30日電（記者 張嘉文）由中國國民黨前主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，舉辦“青年成長營”第七期營隊，30日下午在新北板橋中華電信學院開幕。洪秀柱勉勵學員，要走遍大陸、走遍天下，去接觸都有好處，絕對不能當個井底之蛙，開開眼界，看見大陸也想想台灣。



這個由中華青雁和平教育基金會主辦的營隊，三天兩夜的課程是針對40歲以下，高中職以上有志從事公共領域工作的青年朋友，目的在積極協助台灣青年打開視野，並為台灣未來發展找出可行的方向。



今天下午營隊舉辦開幕式，洪秀柱親自出席，與現場約50位學員們互動。她勉勵學員透過營隊課程能開拓視野，希望有更多學員能參加，透過每次營隊，不同講師的教課，都可以增進更多不同的見解。她強調未來營隊會往多元化、多樣化的課程設計，讓更多年輕人有興趣參加。



營隊此次安排的課程，是與美國總統大選對台灣未來發展可能造成影響為主題，另外還有理解三中全會，認識中國式現代化、“立法院國會改革”之現況及民進黨的“台獨”策略等等。



除了洪秀柱參與課程外，包括銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、國民黨前“立委”蔡正元、前駐紐西蘭代表介文汲、國民黨“立委”翁曉玲、前中華文化總會秘書長楊渡、世新大學口語傳播暨社群媒體學系專任教授游梓翔等等。