AIT關切柯文哲　黃國昌：感謝美國友人關懷

民眾黨委員黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲身陷京華城案風暴，29日宣布請假黨主席3個月，美國在台協會（AIT）台北辦事處立刻關切此事。民眾黨“立委”黃國昌30日並未否認，他說，非常感謝AIT、美國友人所表達的關心、關懷，我們一切都會依照制度進行，美國是民主法治國家，相信對於台灣的民主法治也應會予以尊重。



據指出，柯文哲29日下午宣布請假黨主席3個月後，各國駐台單位都有聯繫關切此事，並詢問請假黨主席是何意，由於民眾黨國際部原擬安排柯文哲9月21日赴美參與台美“國防”產業論壇、9月27日返台，因此AIT也關切此次是否有變數。



對於柯文哲規劃赴美一事，親綠媒體人周玉蔻30日上午在臉書發文表示，根據最新確切消息，柯文哲已安排下周一、9月2日前往美國，而他的太太陳佩琪則預定明天帶小孩飛美國。



民眾黨發言人林子宇稍早表示，國際部原先擬安排柯文哲參與台美“國防”產業論壇前後，並拜會海外僑胞，但訪團名單仍在評估，尚未進入採購機票、飯店等事宜。



檢廉偵辦京華城案，柯文哲29日才宣布請假黨主席3個月，檢廉人員30日一早7點火速兵分多路搜索柯文哲住處、位於台玻大樓的柯文哲辦公室及民眾黨中央黨部，檢廉人員在11時50分將柯文哲以“被告”身分帶回偵訊。



有關京華城案，中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團沈慶京及應曉薇助理等3人，經復訊後，29日深夜、30日清晨3人已先後被收押禁見。



民眾黨30日下午召開中央委員會會後記者會，出席人員包括，民眾黨秘書長周榆修、民眾黨“立委”黃國昌、吳春城、張啟楷、麥玉珍、中央委員馮啟彥、江和樹、李國璋等人。