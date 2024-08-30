全黨齊心挺主席！民眾黨應變小組四點決議

民眾黨召開臨時中央委員會議，成立緊急應變小組，達成四點決議挺主席柯文哲捍衛清白。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月30日電（記者 鄭羿菲）檢廉偵辦京華城案，今早兵分多路搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處、辦公室、民眾黨中央，並在上午11點50分將柯文哲與陳佩琪夫婦帶回“法務部”廉政署偵訊。民眾黨30日下午召開緊急中央委員會議，成立緊急應變小組，並達成四點決議，全黨齊心挺主席。



民眾黨中央委員會議結束後，召開記者會，出席者包含秘書長周榆修、“立委”黃國昌、吳春城、張啟楷、麥玉珍，以及中央委員馮啟彥、江和樹、李國璋。



該場記者會由“立委”黃國昌說明開會決議內容，今天下午召開臨時中央委員會議，會議中為了因應檢察官及廉政署搜索中央黨部、主席台玻辦公室、主席住所，達成以下決議：



第一，即刻成立中央緊急應變小組，並由中央委員林富男、中評會主委李偉華及“立法院”黨團總召黃國昌擔任共同召集人，並納入黨公職等擴大參與，配合司法調查期間維持黨務運作，全黨齊心挺主席。



第二，早上本黨中央黨部竟然遭到搜索，本黨第一時間就表明配合調查，但不應逾越偵查必要範圍，在告知未設有主席辦公室後，檢調仍執意於黨部同仁工作空間進行摸索式蒐證，意圖令人費解。



第三，究竟有何具體事證、正當性與必要性，如果一再配合政治攻擊與傳媒炒作，本黨嚴重要求執政當局出面說明。



第四，司法應依證據公正辦案，尊重偵查不公開原則，勿引導外界末審先判，侵害本黨及柯文哲主席名譽，同時譴責特定媒體捏造假新聞，製造抹黑柯主席言論。



另外，黃國昌也提到，並沒有存在代理黨主席問題，依黨章規定是不是有代理主席問題，是由中評會委員討論。