柯文哲將赴北檢復訊　檢警架隔柵防衝突

現場工作人員正在架設鐵柵欄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月30日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率圖利案，檢廉30日大動作搜索柯住家與民眾黨中央後，近午已以被告身份將柯文哲、陳佩琪夫妻帶回廉政署偵訊，訊後將送台北地檢署復訊。檢警罕見在北檢大門口，架設多層鐵隔柵，防範有正反方的支持者、反對者姿勢釀衝突。



一路力挺柯文哲的網紅“館長”陳之漢先前曾宣稱，“柯文哲如果被搜索帶回去，我馬上帶人去包圍地檢”，檢方不敢掉以輕心。



檢廉30日兵分多路大舉搜索柯文哲住所、辦公室、民眾黨部、前台北市副市長彭振聲住處等7個點。柯文哲、彭振聲中午12點多被檢廉人員以被告身分帶“法務部”廉政署偵訊，柯妻陳佩琪等2名證人也前往。目前大批媒體等候柯，預計下一站台北地檢署復訊。



北檢現場，罕見架設層層隔柵，由警察局及委外的工作人員協助架設。部分媒體在場進行連線。柯文哲案，全台矚目，檢警不敢大意，為防範可能前來的支持者與反對者，提前布設防範措施。



台北地檢署調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的中國國民黨籍台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，今日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，進入全案核心領域。



應曉薇、沈慶京、應助理吳順民等3人29、30日漏夜被台北地院裁定羈押禁見後，帶上囚車移送台北看守所。預計將羈押禁見2個月。



檢廉人員無縫出擊，大清早就前往柯文哲、彭振聲住處等，將人帶至廉政署偵訊。



柯文哲在律師鄭深元的陪同下步出柯家門。而柯委任的另名律師陸正義稍早也抵達廉政署。