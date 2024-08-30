反貪抗罷樑！鄭麗文：綠想班師回朝繼續貪污

國民黨基隆市黨部30日召開“大日弊案燒不停，林右昌出來說分明”記者會。（國民黨基隆市黨部提供） 中評社台北8月30日電／中國國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文與國民黨基隆市黨部發言人黃申棟30日在基隆市黨部召開“大日弊案燒不停，林右昌出來說分明”記者會。鄭麗文指出，近期司法起訴林右昌市府弊案，就讓綠營發起的罷樑“昭然若揭”，就是因為謝上任發現大日弊端重重才不續約，也因為謝國樑查弊“有人緊張了”，才發動罷樑，想讓綠營班師回朝，繼續貪污。



基隆東岸商場爭議導致民間發起罷免國民黨籍基隆市長謝國樑行動。該商場前營運廠商大日公司涉行賄市府，包含前林右昌時期的官員及廠商11人被起訴。藍綠近日對此互槓，藍營批民進黨林右昌任內貪腐重重，綠則批官員是國民黨籍前市長張通榮的愛將。



鄭麗文指出，大日公司與林右昌市府之間的貪腐牽連已長達五年。大日公司的態度可謂囂張跋扈，當市府在評估是否續約時，早已知曉大日公司負責人認罪，起訴只是時間問題，但罷免團體與民進黨仍然藉此案件操作，進行惡意的罷免。罷免團體實屬“做賊喊抓賊”，企圖瞞天過海，讓民進黨繼續貪污，並與大日公司勾結不清。



鄭麗文痛批，雖然司法已經還給謝國樑市府團隊公道，但罷免團體卻持續刻意分化基隆，製造不必要的對立與仇恨，這種行為比綠委沈伯洋口中的“第五縱隊”更為惡劣，應向全體基隆市民道歉。



黃申棟則表示，罷免案的正當性已經蕩然無存，但林右昌卻能輕易脫身，甚至公開介入罷免活動。他期盼司法能展開更深入的調查。



鄭麗文呼籲，林右昌應比照柯文哲，辭去民進黨秘書長一職，積極面對司法調查，不應只躲在賴清德背後。這是賴清德主張不分黨派打擊貪腐的上任百日後，面臨的第一個重大考驗。讓林右昌停職接受調查，正是賴清德向人民展示反貪決心的最佳時機。



針對民進黨指涉案公務員為前市長張通榮親戚一事。鄭麗文表示，民進黨死不認錯的態度早已為人所知，遇事便推卸責任，林右昌已經擔任市長長達八年。她質疑，為何在前市長任內無事，卻在林右昌執政時出事？這難道不正是因為林右昌心虛害怕，開始胡亂指責他人？如果行得正、坐得端，又有什麼好畏懼的？