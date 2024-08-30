黃國昌：相信柯文哲清白　黨未討論代理主席

民眾黨委員黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率圖利案，30日上午已被檢廉單位帶回偵訊。柯文哲在29日宣布請假黨主席3個月，外界關切誰將成代理黨主席？呼聲較高的民眾黨“立委”黃國昌30日僅表示，今天的民眾黨中央委員會議中並未討論代理黨主席的問題，現階段也不會有代理黨主席的問題。民眾黨中央委員一致相信柯文哲的清白，全力支持柯文哲。



媒體追問，柯文哲未來若被檢調聲押、羈押或起訴，民眾黨是否有沙盤推演對柯進行停權或除名？民眾黨秘書長周榆修很有信心地一笑說，我們相信柯文哲的清白，因此也不用沙盤推演，柯文哲走出廉政署、走出北檢是必然的。



民眾黨30日下午召開中央委員會會後記者會，出席人員包括，民眾黨秘書長周榆修、民眾黨“立委”黃國昌、吳春城、張啟楷、麥玉珍、中央委員馮啟彥、江和樹、李國璋等人。



媒體問及，柯文哲昨天剛宣布請假，今天檢廉就出手搜索，時間上是否過於巧合？黃國昌表示，兩者之間有什麼關係，民眾黨不願做任何過多的臆測、揣測，但我們要再度強調，請民進黨當局說清楚講明白，搜索民眾黨中央黨部意欲為何？過程中又是誰放假消息給特定媒體帶風向？竟然意圖營造柯文哲早上不在家、先跑，這種惡意造謠帶風向的行為，民眾黨予以最嚴厲的譴責。



媒體追問，柯文哲以“被告”身分被帶回偵訊，未來若羈押、聲押或起訴，會否有進一步黨內處分？黃國昌說，今天的臨時中央委員會議中，全體中央委員一致同意，相信柯文哲的清白，也全力捍衛柯文哲捍衛自身清白的權利，民眾黨上下全力支持柯文哲。目前的時間點，也不存在這樣的問題，民眾黨有相關制度，一切按照制度進行。



黃國昌指出，周榆修昨天已清楚說明，柯文哲請假是否需要代理黨主席，制度上須由中評會開會討論，他不是中評會成員，無法對此事發言。這段期間，民眾黨上下每個人都會在自己的工作崗位上，盡好自己本分，讓黨務順利運作。



周榆修補充說，中央黨部作為幕僚單位，會儘速邀集中評會、中央委員會會商。