周玉蔻稱柯原訂下周一赴美　妻今晚偕兒飛美

媒體人周玉蔻指柯文哲下周赴美、再爆陳佩琪“原定今晚帶小孩飛美國”。(照:周玉蔻臉書) 中評社台北8月30日電／檢廉單位偵辦台北京華城容積率圖利案，清晨多路齊發搜索台灣民眾黨主席柯文哲住處、民眾黨黨部與柯辦，並將柯文哲與陳佩琪夫婦帶回廉政署偵訊。資深媒體人周玉蔻今爆料，柯原訂下周一前往美國，柯妻陳佩琪“原定今天晚間帶小孩飛往美國”。



周玉蔻今早透過臉書發文指出，根據最新確切消息，柯文哲已安排下周一（9月2日）前往美國，其太太陳佩琪預定明天出發。今天柯文哲向檢調人員表示，“你們確定要這樣做嗎？”並威脅說，“這樣做，今天晚上會釀成政治風暴。”



對於柯文哲赴美一事，民眾黨發言人林子宇表示，國際部原擬安排參與台美“國防”產業論壇前後亦拜會海外僑胞，故初步草擬9月21日前往美國，9月27日返抵台灣。民眾黨發言人吳怡萱則批評周玉蔻誤導社會大眾，在臉書錯誤憑空幻想造謠式語言，甚至有特定媒體配合不實進行指控報導，可以看出此次搜索行動搭配媒體操作，對民眾黨是極大壓力跟迫害。



周玉蔻稍早再度發文表示，“民眾黨發言人一邊罵人（罵我）一邊證實柯文哲準備前往美國的事實！”，強調自己掌握柯預計赴美的消息來源，並回嗆民眾黨“發言人胡說八道前先整理一下腦袋，不要前言不對後語，自相矛盾。”