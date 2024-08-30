小笠原欣幸新竹清華開課　學生選修大爆滿

小笠原欣幸是日本知名政治學者，曾多次神準預測台灣選舉結果。（照片：小笠原欣幸臉書） 中評社新竹8月30日電（記者 盧誠輝）日本政治學者小笠原欣幸今年8月被新竹清華大學聘為榮譽講座教授，從9月起將在人文社會學院學士班開設“台灣政治與選舉”和“台灣選舉研究”2堂課，由於學生選課相當踴躍，2堂課目前都已爆滿。校方透露，9月2日第一堂課不開放媒體拍攝與受訪，但校方會在9月25日幫小笠原欣幸舉辦歡迎會，屆時才會開放讓媒體採訪拍攝。



新竹清華大學教務長巫勇賢向中評社表示，校方每年都會聘請享譽國際的知名學者到清大開課，學生選修爆滿的情況並非首次發生，小笠原欣幸這次將在學校舉辦講座1年，授課內容為台灣政治與選舉相關課程，將會開放給人社院學士班的學生優先選課。



巫勇賢指出，小笠原欣幸這學期共開設2堂課，其中“台灣政治與選舉”這堂課選修學生人數已超過上限50人，但小笠原欣幸希望能讓想選修的學生都能來上課，因此會再加簽開放給學生選修。另一堂“台灣選舉研究”因是以專題討論為主，所以選修人數也同樣有限制，且選修學生會從已有選修“台灣政治與選舉”這門課中的學生優先加選。



小笠原欣幸24日在臉書貼上一張印有“清華大學，小笠原欣幸”的特製餅乾照片，並貼文表示“下周我將到新竹擔任清華大學的榮譽講座教授。9月2日新學期開始，我在人文社會學院學士班開“台灣政治與選舉”的課。預定住在新竹市清大宿舍。很期待與清大的教授們，員工，同學們見面。也很期待新竹的新生活。請台灣朋友們多多指教。朋友送給我特製餅乾，可以替代名片。”



小笠原欣幸27日又在臉書貼上一張新竹清華大學校門口的照片指出，“昨天到了台灣清華大學，開始住在新竹市的校園裡。白天33°C，還是很熱。清華大學同學們，大家好！新學期快要來，我將開兩門課。星期一上午的“台灣政治與選舉”課未限制人數。有興趣的人社學院的同學歡迎來選課，其他學院的同學可以來旁聽。至於星期一下午的“台灣選舉研究”的課，因為同學們的報告和討論為主，人數有限制。9/2必須來上課。”